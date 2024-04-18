Вассёр назвал преимущества, которые получит «Феррари» после перехода Хэмилтона

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о преимуществах, которые получит команда с приходом семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, который сейчас выступает за «Мерседес».

«Переход Хэмилтона очень важен для «Феррари». Помимо скорости, он привнесёт в команду спокойствие, опыт человека, который много выиграл, и впечатляющий послужной список. «Феррари» это нужно, чтобы двигаться вперёд и добиваться больших результатов», — приводит слова Вассёра GrandPX.news со ссылкой на Radio France.

Напомним, Хэмилтон будет выступать в составе «Мерседеса» ещё один сезон после чего присоединится к итальянскому гоночному коллективу.

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Ранее Вассёр предположил, сумеют ли поладить Хэмилтон и Шарль Леклер в «Феррари».