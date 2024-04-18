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Эдди Джордан считает, что Лэнс Стролл покинет Формулу-1

Эдди Джордан считает, что Лэнс Стролл покинет Формулу-1
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Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан считает, что пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл завершит карьеру в этом году.

«У меня нет причин говорить этого, но верю, что Лэнс Стролл покинет Формулу-1 в этом году. Вероятно, он перейдёт в менеджмент или будет работать в каком-то ином виде с «Астон Мартин». Это было бы для него хорошим вариантом, поскольку ему довольно сложно выступать рядом с Фернандо Алонсо. Ему не удалось произвести впечатления за последние два сезона.

В таком случае Лоуренс Стролл может попробовать подписать Карлоса Сайнса. Это рискованный вариант для Карлоса, потому что разумным вариантом для него был бы переход в «Мерседес». Однако мне кажется, что на самом деле всё это зависит от того, какой план составил Тото в своей голове», — сказал Джордан на подкасте Formula For Success.

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