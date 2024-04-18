Шарль Леклер раскрыл, какую команду считает главным фаворитом Гран-при Китая

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о предстоящем Гран-при Китая. Этап в Шанхае состоится с 19 по 21 апреля.

«Мне кажется, на этой трассе мы могли бы быть немного сильнее, чем на «Сузуке». Однако я по-прежнему считаю, что «Ред Булл» победит по итогам этого уикенда. Думаю, нам просто нужно сосредоточиться на себе. Нам ещё предстоит посмотреть, как поведёт себя наша машина, но на бумаге всё выглядит, что мы должны быть ближе к «Ред Булл», — приводит слова Леклера пресс-служба Формылы-1.

В настоящий момент «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 120 очков. Лидером является «Ред Булл», на счету которого 141 балл.

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