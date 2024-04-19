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Формула-1, Гран-при Китая — 2024: спринт-квалификация, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Китая — 2024: спринт-квалификация, онлайн-трансляция
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Сегодня, 19 апреля, на Международном автодроме Шанхая состоится спринт-квалификация пятого этапа сезона-2024 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Китая. Начало спринт-квалификации запланировано на 10:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию заезда. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Китая — 2024. Онлайн-трансляция спринт-квалификации.

В настоящий момент первое место в общем зачёте пилотов занимает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 77 очков. На второй позиции находится его товарищ по команде Серхио Перес, в активе которого 64 балла. Тройку сильнейших замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (59 очков).

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