Марко оценил вероятность перехода Ферстаппена из «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сказал, каким критерием пользуется Макс Ферстаппен при выборе команды.

«Макс всегда выбирает самые быстрые настройки. Конечно, управлять таким автомобилем не всегда легко. Когда машина быстра, она становится беспокойной и токсичной. Именно тут и вступают в игру навыки вождения. Вот почему Макс всегда самый быстрый в квалификационных заездах.

Он всегда хочет быть за рулём самой быстрой машины. То, что Макс находится за рулём болида «Ред Булл», является непревзойдённой комбинацией. Даже если бы вы посадили Макса за руль «Феррари», всё выглядело бы по-другому. 20 секунд, на которые он опережает Переса, свидетельствуют о его превосходстве в пилотировании. Макс будет выступать там, где сможет быть за рулём лучшей машины, и сейчас она у него есть в «Ред Булл». Ничего другого на горизонте не предвидится», — приводит слова Марко портал RacingNews365.