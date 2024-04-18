Льюис Хэмилтон высказался о своём будущем в автоспорте

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», выразил уверенность, что ещё долгое время сможет участвовать в гонках. Также британец позитивно оценил недавнее продление контракта испанского пилота Фернандо Алонсо с британской командой «Астон Мартин».

«Переход в «Феррари»? Для меня это будет захватывающее время. Я планирую выступать в гонках ещё довольно долго. Определенно, хорошо, что Алонсо всё ещё здесь. Надеюсь, он будет продолжать гоняться», — приводит слова Хэмилтона издание Pit Debrief.

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Недавно руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о преимуществах, которые получит гоночный коллектив с приходом Хэмилтона.