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Формула-1, Гран-при Китая — 2024: пятничная тренировка, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Китая — 2024: пятничная тренировка, онлайн-трансляция
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19 апреля на Международном автодроме Шанхая пройдёт пятничная тренировка пятого этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Китая. Первая сессия свободной практики начнётся в 6:30 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции обеих тренировок, следить за которыми можно, перейдя по нижеприведённым ссылкам:

Онлайн-трансляция тренировки Гран-при Китая Формулы-1.

Гран-при Китая будет проходить с 19 по 21 апреля. В настоящий момент «Ред Булл» и «Феррари» занимают первое и второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 141 и 120 очка соответственно. Топ-3 замыкает «Макларен», на счету которого 69 баллов.

В личном зачёте Формулы-1 лидером является Макс Ферстаппен, который имеет 77 очков.

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