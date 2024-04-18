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Ферстаппен предположил, почему 42-летний Алонсо не теряет интерес к Формуле-1

Ферстаппен предположил, почему 42-летний Алонсо не теряет интерес к Формуле-1
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о спортивном долголетии испанского гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Ферстаппен предположил, чтоперерыв в Формуле-1 пошёл на пользу испанцу. Фернандо ушёл из «Королевских гонок» в 2018 году, начав выступать в других сериях, но в 2021 году вернулся в Формулу-1.

«Фернандо взял небольшой тайм-аут, а затем, вероятно, снова нашёл страсть к тому, чтобы быть конкурентоспособным в Формуле-1», — приводит слова Ферстаппена Pit Debrief.

В настоящий момент Алонсо 42 года. После четырёх Гран-при нынешнего сезона Формулы-1 Фернандо занимает восьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 24 очка. Ферстаппен на первой позиции с 77 баллами.

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