Оскар Пиастри: это будет тяжёлый уик-энд для нас

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри считает, что трасса в Шанхае на предстоящем Гран-при Китая будет одной из самых сложных.

«Это будет одна из самых сложных трасс для нас на данный момент. В Бахрейне тоже было много скоростных поворотов. Тогда мы были не так конкурентоспособны, на некоторых трассах, где мы недавно выступали. Так что, честно говоря, это будет тяжёлый уик-энд для нас. У нас ещё есть возможности заработать дополнительные очки, учитывая, что будет спринт.

Очевидно, что люди, которые были здесь до 2019 года, например Фернандо Алонсо или Льюис Хэмилтон, всё ещё имеют более чем 10-летний опыт работы в этом месте. Так что я уверен, что это им он очень пригодится. По крайней мере, я не единственный, кто не выступал здесь, нас пятеро или шестеро. Это немного облегчит мне задачу, но, похоже, к этой трассе всё ещё очень сложно привыкнуть», — приводит слова Пиастри портал RacingNews365.