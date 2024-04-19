Льюис Хэмилтон высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Китая

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о предстоящем участии в Гран-при Китая. Этап в Шанхае будет проходить с 19 по 21 апреля.

«В нашей машине ничего не изменилось, она будет прежней, но мы понимаем её немного больше. Во время последнего Гран-при мы добились некоторых улучшений. Думаю, если бы мы могли вернуться назад, то поступили бы по-другому. Посмотрим, сможем ли мы реализовать некоторые из этих изменений, которые, возможно, сделали бы в Сузуке. Мелочи имеют большое значение для общего результата», — приводит слова Хэмилтона Formu1a.uno.

Автоспорт: главные события 2024 года:

Ранее Хэмилтон высказался о своём будущем в автоспорте, а также позитивно оценил недавнее продление контракта испанского пилота Фернандо Алонсо с «Астон Мартин».