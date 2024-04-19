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«Альпин» объяснила причину эмоциональных жалоб Гасли на тренировке ГП Китая

«Альпин» объяснила причину эмоциональных жалоб Гасли на тренировке ГП Китая
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Французская команда Формулы-1 «Альпин» прокомментировала эмоциональную реакцию своего пилота Пьера Гасли. После тренировки Гран-при Китая Гасли заявил следующее: «Ребята, это неприемлемо. Я ничему не научился! Абсолютно ничему!»

«Сессия Пьера была испорчена из-за проблемы с изоляцией системы ERS», — приводит заявление команды PlanetF1.

Напомним, «Альпин» к этапу в Шанхае подготовила новое днище. При этом гоночный коллектив решил отдать единственную обновлённую деталь только Эстебану Окону. Гасли продолжит использовать днище с прежним дизайном.

Сегодня же, 19 апреля, состоится спринт-квалификация Гран-при Китая. Начало заезда запланировано на 10:30 по московскому времени.

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