Хорнер: мы хотим оценить стабильность Переса, прежде чем принимать решение

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос о составе пилотов команды на 2025 год. Руководитель отметил, что команда не торопится с решением. Напомним, гонщик Серхио Перес ранее заявил, что надеется достичь определённости по поводу своего будущего в ближайшее время.

«Боюсь, мы не очень близки к тому, чтобы принять решение по поводу состава на следующий год. Мы только подошли к пятому Гран-при, а уже столько вопросов про переходы пилотов. Мы находимся в ситуации, где мы довольны обоими гонщиками, и мы не обязаны принимать решение в срочном порядке.

Макс на контракте, а вот соглашение Серхио подходит к концу, но он выступает хорошо в этом сезоне. Перес, конечно, хотел бы узнать пораньше о нашем решении, но мы не будем торопиться.

Нам повезло, что мы находимся в ситуации, где многие пилоты хотели бы выступать за нас, но и сейчас мы имеем двух отличных гонщиков. Мы просто хотим понаблюдать, как сохранится стабильность Переса по ходу сезона, и оценим все варианты», — приводит слова Хорнера Racingnews365.