Фернандо Алонсо высказался о третьем времени в спринт-квалификации ГП Китая

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление в спринт-квалификации Гран-при Китая. По его итогам испанский ветеран показал третий результат.

«Было довольно напряжённо! В первом сегменте мы обращали внимание на погоду и держали в уме угрозу дождя. Однако добились некоторого прогресса. Из второго сегмента мы вышли с трудом, так как на сухой трассе мы оказались не очень конкурентоспособны.

В третьем сегменте пошёл дождь и каждый круг чем-то отличался. Шины при этом с каждым кругом работали лучше, но вот трасса становилась только хуже из-за дождя. Было сложно оценить уровень сцепления, но в итоге я очень доволен», — приводит слова Алонсо Sky Sports.

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