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Вольф объяснил успешное выступление Хэмилтона в спринт-квалификации в Шанхае

Вольф объяснил успешное выступление Хэмилтона в спринт-квалификации в Шанхае
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о выступлении команды в спринт-квалификации Гран-при Китая. Льюис Хэмилтон по её итогам показал второе время, а Джордж Расселл – 11-е.

«Очевидно, что на влажной трассе всё дело в подготовке шин. В финальном сегменте мы поступили правильно. Шины были на высоте, что в сочетании с отличным пилотированием позволило нам добиться такого результата. Обе наши машины не были конкурентоспособны во втором сегменте, потому что у шин не было хорошего сцепления с трассой. Мы потерпели неудачу в первом и втором сегментах, но сделали всё правильно в третьем», — приводит слова Вольфа Crash.net со ссылкой на Sky Sports.

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