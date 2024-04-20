Марио Андретти раскритиковал политику Формулы-1 по отношению к новым командам

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти высказал негативную реакцию на решение Формулы-1 отложить вопрос о включении команды «Андретти» в гоночную серию.

«Это действительно расстраивает, потому что мы видим себя в Формуле-1 и хотим быть частью её. Мы готовы вложить в это большие деньги… Но они как будто не хотят нас там. Это не только о нашем желании быть частью Формулы-1, но и о том, что мы можем привнести в чемпионат новую энергию, новые идеи, а также расширить географическое присутствие и популярность на мировом уровне. Но существующие правила и политика Формулы-1, кажется, ставят перед нами непреодолимые барьеры», — приводит слова Андретти NextGen-Auto.

Команда «Андретти» хотела дебютировать в Формуле-1 уже в 2025 году, но ФИА заявила, что это может случиться не ранее 2028 года.