«Иногда мне кается, что они поняли причины проблем, но нет…» Марко – о «Мерседесе»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал своё мнение о положении дел у их соперников из «Мерседеса».

«Меня очень нервирует, что временами их машина очень быстра и работает как часы. Я в такие моменты думаю: «Посмотрите, они поняли причины своих проблем!» Но это всегда оказывается лишь кратковременной вспышкой.

Мог бы Ники Лауда справиться с кризисом лучше Тото Вольфа? Это не так просто. Нельзя мгновенно подняться после такого падения. Но тревожит то, что они уже третий сезон подряд неконкурентоспособны», — приводит слова Марко австрийское издание OE24.

На данный момент «Мерседес» занимает четвёртое место в зачёте Кубка конструкторов сезона-2024. В их активе 42 очка – на 113 меньше, чем у «Ред Булл».