Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Повреждённый в аварии на Нюрбургринге-1976 шлем Лауды выставят на аукцион

Повреждённый в аварии на Нюрбургринге-1976 шлем Лауды выставят на аукцион
Аудио-версия:
Комментарии

Шлем Ники Лауды, в котором он выступал и попал в аварию на Гран-при Германии 1976 года на Нюрбургринге, будет выставлен на аукционе Bonhams в следующем месяце во время гоночного уикенда Гран-при Майами.

Лауда потерял свою «Феррари» 312T2 на втором круге гонки на участке трассы Бергверк, врезался в отбойник, сильный удар сорвал шлем Лауды с его головы, а машина загорелась, затем в нее врезались Харальд Эртль и Бретт Лунгер.

Лауда едва не погиб. Он пропустил часть сезона, залечивая ожоги, вернулся всего через 40 дней после аварии и до последней гонки сражался за титул с Джеймсом Хантом, но в итоге чемпионом с преимуществом в одно очко стал Хант.

Сообщается, что часть доходов от продажи шлема будет передана семьей Лауды благотворительной организации ЮНИСЕФ.

Материалы по теме
Хэмилтон рассказал, как Лауда не одобрял его участие в модных ивентах
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android