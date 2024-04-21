Повреждённый в аварии на Нюрбургринге-1976 шлем Лауды выставят на аукцион

Шлем Ники Лауды, в котором он выступал и попал в аварию на Гран-при Германии 1976 года на Нюрбургринге, будет выставлен на аукционе Bonhams в следующем месяце во время гоночного уикенда Гран-при Майами.

Лауда потерял свою «Феррари» 312T2 на втором круге гонки на участке трассы Бергверк, врезался в отбойник, сильный удар сорвал шлем Лауды с его головы, а машина загорелась, затем в нее врезались Харальд Эртль и Бретт Лунгер.

Лауда едва не погиб. Он пропустил часть сезона, залечивая ожоги, вернулся всего через 40 дней после аварии и до последней гонки сражался за титул с Джеймсом Хантом, но в итоге чемпионом с преимуществом в одно очко стал Хант.

Сообщается, что часть доходов от продажи шлема будет передана семьей Лауды благотворительной организации ЮНИСЕФ.