Леклер — о слабом темпе «Феррари»: всё это очень странно, думал, мы поборемся с Норрисом

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал финиш на четвёртом месте в гонке Гран-при Китая Формулы-1.

«Не думаю, что нам удалось найти темп, особенно на жёстких шинах, что немного странно, ведь силой этой машины в начале года была как раз очень солидная работа на всех типах шин. Сегодня вышло исключение, ведь как только мы надели „хард“, то стали уступать полсекунды на круге. Это очень странно. Мы изучим это, чтобы попробовать понять, что пошло не так.

Всё это очень странно, особенно если сравнивать с «Маклареном». Я поначалу думал, что мы поборемся с Ландо. Я хорошо контролировал работу шин, пока сейфти-кар не произвёл «перезагрузку» гонки, стратегий. Это было немного досадно, потому что мы хорошо работали. А вот на «харде» потом оказались просто медленными. Мы ожидали, что этот уикенд будет похож на предыдущие на старте сезона, но в итоге у нас возникло больше проблем", — приводит слова Леклера Motorsport.