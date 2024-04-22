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«Ты на моём месте». Девушка Ферстаппена обратилась к Норрису после его фото с Максом

«Ты на моём месте». Девушка Ферстаппена обратилась к Норрису после его фото с Максом
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Девушка пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Келли Пике прокомментировала недавнее фото, которое у себя в социальных сетях разместил Макс. На снимке Ферстаппен находится вместе с гонщиком Ландо Норрисом. По итогам Гран-при Китая Макс и Ландо заняли первое и второе место соответственно.

Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена

«Первое место и второе место», — подписал фотографию Ферстаппен.

«Ландо, ты сидишь на моём месте», — прокомментировала фото Пике.

Напомним, после Гран-при Китая Ферстаппен укрепил своё положение в общем зачёте пилотов. В настоящий момент на его счету 110 очков. На втором месте напарник Макса по команде Серхио Перес, в активе которого 85 баллов. Топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (76 очков). Норрис с 58 баллами на пятой позиции.

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