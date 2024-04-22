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«Не лучший подход». Росберг раскритиковал Норриса за слова о «Макларене» в Китае

«Не лучший подход». Росберг раскритиковал Норриса за слова о «Макларене» в Китае
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Чемпион мира немец Нико Росберг отреагировал на слова пилота «Макларена» Ландо Норриса, заявившего перед гонкой Гран-при Китая, что не рассчитывает на подиум. Отметим, что британец финишировал вторым.

«Ландо в какой-то степени парень, для которого стакан наполовину пуст. Ставка перед гонкой на то, что «Феррари» их побьёт? Не знаю… Не думаю, что это лучший подход. Думаю, что больше позитива не помешало бы.

Несмотря на это, феноменальное выступление, он отлично себя показал. Наряду с Максом это гонщик дня, без сомнений. Стабильность, отсутствие деградации шин, и это было удивительно, учитывая, что его напарник по команде Оскар Пиастри боролся с износом. Разница получилась большой», — приводит слова Росберга Sky Germany.

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