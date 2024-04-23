Глава «Макларена»: мы способны догнать «Ред Булл» за 12 месяцев

Глава «Макларена» Андреа Стелла считает, что британский коллектив способен навязать серьёзную борьбу «Ред Булл» в начале 2025 года.

«Способны ли мы догнать «Ред Булл»? Если мы сохраним траекторию развития в ближайшие 12 месяцев, то почему нет? Мы способны добраться до «Ред Булл». Мы собираемся привнести кое-какие обновления в Майами. Посмотрим, как они себя покажут.

На базах трудится много людей, сосредоточенных на создании инноваций, борьба за инновации идёт постоянно. Мы уже видели, как машины вроде «Стейка» и «Хааса» получили обновления и теперь стабильно попадают в третий сегмент. Улучшение машин – это настоящая работа в Формуле-1», — приводит слова Стеллы издание GPBlog.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о Ландо Норрисе.