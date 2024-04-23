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Sport Business: «Феррари» заключила дорогостоящий контракт с новым титульным спонсором

Sport Business: «Феррари» заключила дорогостоящий контракт с новым титульным спонсором
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«Феррари» заключила спонсорское соглашение с американской компанией-поставщиком аппаратного и программного обеспечения Hewlett Packard. Об этом информирует Sport Business, ссылаясь на свои источники.
Сообщается, что условия сделки будут очень выгодны для «Скудерии» и позволят ей гарантировать высокую зарплату британскому пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, который присоединится к ней со следующего сезона Формулы-1.

Источники издания сообщают, что годовая стоимость сделки сопоставима с соглашением о титульном спонсорстве «Ред Булл» с технологической компанией Oracle, которая в настоящий момент является крупнейшей в Формуле-1.

Hewlett Packard станет первым титульным спонсором итальянской команды с 2021 года, когда она была официально известна как Scuderia Ferrari Mission Winnow.

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