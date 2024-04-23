«Это на него совсем не похоже». Вольф высказался о Хэмилтоне

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о гонщике команды Льюисе Хэмилтоне. Нынешний сезон Формулы-1 британец будет выступать за гоночный коллектив из Германии, а в 2025 году присоединится к «Феррари».

«Льюис на удивление в хорошем настроении. Не знаю, связано ли это с осознанием того, что в следующем году он отправится куда-то ещё. Но это на него совсем не похоже. Он настоящий профессионал», — приводит слова Вольфа F1 Oversteer.

Напомним, на минувшем Гран-при Китая Хэмилтон занял девятое место. Его товарищ по команде Джордж Расселл был шестым. Победу одержал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Главные новости дня:

Ранее семикратный чемпион Формулы-1 поблагодарил болельщиков за поддержку.