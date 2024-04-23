Херберт рассказал об угрозах в его адрес после штрафа Алонсо на Гран-при Австралии

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт рассказал, что получил множество угроз после наказания, которое было назначено пилоту «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии.

Трёхкратный победитель Гран-при Херберт входил в состав судейской коллегии, которая выписала Алонсо 20-секундный штраф за «потенциально опасное» вождение перед аварией Джорджа Расселла.

«Я был стюардом на Гран-при Мельбурна, и последствия были ужасными. На меня обрушился шквал угроз расправы через социальные сети. Мне повезло, что у меня широкие плечи.

Думаю, наши отношения с Алонсо испортились ещё в Бахрейне два года назад. За несколько лет до этого, когда он выступал за «Макларен» и ругал двигатель команды чуть ли не каждую гонку, я сказал, что ему в таком случае нужно просто уйти из команды. В Бахрейне же он подошёл ко мне и нахамил, заявив, что он чемпион мира и не собирается становиться комментатором, как я. После Австралии болельщики использовали это как оружие против меня», — сказал Херберт в эфире Sky Sports.