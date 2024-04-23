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Ральф Шумахер советует «Ред Булл» присмотреться к 36-летнему гонщику

Ральф Шумахер советует «Ред Булл» присмотреться к 36-летнему гонщику
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер считает, что команде «Ред Булл» стоит рассмотреть кандидатуру 36-летнего Нико Хюлькенберга на замену Серхио Пересу.

«Не забывайте, сейчас на рынке пилотов есть два отличных гонщика, один из них немецкоязычный. Нико Хюлькенберг достоин места не только в «Ауди», но и в «Мерседесе» и даже в «Ред Булл». У него хорошие дружеские отношения с Максом Ферстаппеном. Также доступен Карлос Сайнс», — приводит слова Шумахера Sky Germany.

На Гран-при Китая Нико Хюлькенберг повторил антирекорд Формулы-1 по количеству гонок без побед (208). Кроме того, у него нет ни одного подиума в Формуле-1.

На данный момент немец занимает 13-е место в личном зачёте чемпионата, на его счету четыре очка.

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