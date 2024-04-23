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Росберг — о Феттеле в «Мерседесе»: это было бы весело

Росберг — о Феттеле в «Мерседесе»: это было бы весело
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг считает, что его бывшей команде «Мерседесу» стоит пригласить на замену уходящему в «Феррари» Льюису Хэмилтону четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля.

«В данный момент Джордж [Расселл] пилотирует машину как лидер команды. Это здорово, потому что раньше в этом вопросе не было ясности. Это хорошо для «Мерседеса».

Было бы здорово, если бы в следующем году его напарником был Себастьян Феттель. Всем было бы очень весело посмотреть на это.

Себастьян не показывал таких сильных результатов в «Астон Мартин», как Алонсо сейчас. Поэтому есть вопросы, по-прежнему ли он так же быстр, как в свои лучшие годы», — сказал Росберг в эфире Sky Sports на Гран-при Китая.

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