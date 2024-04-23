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«Давненько я такого не слышал». Ферстаппен подколол британских гонщиков

«Давненько я такого не слышал». Ферстаппен подколол британских гонщиков
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подколол нынешних британских гонщиков Формулы-1, в том числе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, его напарника по «Мерседесу» Джорджа Расселла и пилота «Макларена» Ландо Норриса.

Во время гоночного уикенда Гран-при Китая нидерландский гонщик играл с друзьями в футбольный симулятор EA Sports FC и вёл трансляцию в стриминговом сервисе. Во время игры заиграл национальный гимн Великобритании. Услышав его, Макс Ферстаппен с невозмутимым выражением лица пошутил: «Давненько я такого не слышал!»

Последняя победа британского гонщика в Формуле-1 произошла на Гран-при Бразилии 2022 года. Победу в Сан-Паулу тогда одержал Джордж Расселл.

Льюис Хэмилтон не поднимался на вершину подиума с Гран-при Саудовской Аравии 2021 года, которая прошла за неделю до скандальной гонки в Абу-Даби, где Ферстаппен выиграл свой первый титул.

Ландо Норрис ни разу не выигрывал гонки Формулы-1.

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