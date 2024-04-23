Нико Росберг отказывается продавать мороженое Шарля Леклера в своём магазине

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг отказывается продавать мороженое нового бренда Шарля Леклера в магазине своей жены Вивиан Vivi's Creamery на Ибице.

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц спросил у Росберга на Гран-при Китая: «Леклер тоже начинает бизнес по производству мороженого…»

Росберг ответил: «Да. Но у него он крупнее. У меня просто магазин, а он построил целую империю».

На вопрос, попадёт ли мороженное LEC на прилавок Vivi's Creamery, немец ответил: «Ни в коем случае. Наше намного лучше. Мы ведь на Ибице!»

Недавно Шарль Леклер запустил бизнес по производству низкокалорийного мороженого и уже имеет договор по его реализации в нескольких сетевых магазинах.

Согласно имеющейся информации, партнёрами Леклера по бизнесу станут известные итальянские предприниматели Фредерико Гром и Гвидо Мартинетти.