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Нико Росберг отказывается продавать мороженое Шарля Леклера в своём магазине

Нико Росберг отказывается продавать мороженое Шарля Леклера в своём магазине
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг отказывается продавать мороженое нового бренда Шарля Леклера в магазине своей жены Вивиан Vivi's Creamery на Ибице.

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц спросил у Росберга на Гран-при Китая: «Леклер тоже начинает бизнес по производству мороженого…»

Росберг ответил: «Да. Но у него он крупнее. У меня просто магазин, а он построил целую империю».

На вопрос, попадёт ли мороженное LEC на прилавок Vivi's Creamery, немец ответил: «Ни в коем случае. Наше намного лучше. Мы ведь на Ибице!»

Недавно Шарль Леклер запустил бизнес по производству низкокалорийного мороженого и уже имеет договор по его реализации в нескольких сетевых магазинах.

Согласно имеющейся информации, партнёрами Леклера по бизнесу станут известные итальянские предприниматели Фредерико Гром и Гвидо Мартинетти.

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