В канадской провинции запретили беспилотные автомобили

В канадской провинции Британская Колумбия отныне запрещены автомобили с уровнем автономности выше второго — даже если эти технологии не используются водителем, сообщает издание CarBuzz. Журналисты также отмечают, что в данный момент в Канаде в легальной продаже таких автомобилей нет.

Уровни автономности определяются по стандартам, установленным Обществом автомобильных инженеров (SAE). Согласно шкале SAE, второй и третий уровень автономности подразумевает, что автопилот способен самостоятельно управлять автомобилем, но водитель должен быть готов в любой момент по сигналу компьютера взять управление на себя. Четвёртый уровень автономности подразумевает собой, что автомобиль с небольшими ограничениями способен сам выполнить весь маршрут от начала и до конца — без участия человека.

Разница между вторым и третьим уровнями в том, что в первом случае водитель должен быть постоянно сосредоточен на дороге, в то время как во втором при необходимости система сама сообщит человеку, что необходимо перехватить управление.

В данный момент большинство автопроизводителей работают с системами второго уровня автономности — к нему относится, например, автопилот Tesla. Тем временем разработки автомобилей третьего и даже четвёртого уровня активно ведутся. В течение этого года ожидается анонс роботакси от Tesla и Rimac, а Hyundai показала, как её беспилотный автомобиль сдал экзамены на права.

Технологии, однако, по-прежнему остаются сырыми, а обширное использование беспилотных машин на дорогах общего пользования опасно. Так, в августе 2023 года в Сан-Франциско беспилотный Chevrolet Bolt на базе системы Cruise AV врезался в грузовик пожарной службы — и это было уже четвёртое ДТП с участием автономных автомобилей с этим программным обеспечением.