Стало известно, когда выйдет Lada Vesta Sport. Она будет самой мощной в текущей линейке

Новая версия Lada Vesta Sport выйдет в 2025 году, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа. Точные характеристики автомобиля ещё неизвестны, однако предполагается, что Vesta Sport станет самым мощным автомобилем в текущей линейке АвтоВАЗа.

Так, Lada Vesta Sport первого поколения комплектовалась силовой установкой мощностью 145 лошадиных сил, и, по данным «Российской газеты», отдача двигателя новой машины будет не ниже. При этом в данный момент самым мощным автомобилем в линейке Vesta остаётся 118-сильный Sportline.

Напомним, в 2026 году также ожидается появление кроссовера на базе Lada Vesta, а в этом году АвтоВАЗ официально представит Lada Iskra, которая станет преемником Granta, а также запустит производство Lada Niva Sport мощностью 120 лошадиных сил.