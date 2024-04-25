«Феррари» против «Феррари». Стычка Леклера и Сайнса в Шанхае — только начало

Одним из самых ярких сюжетов недавнего Гран-при Китая стала борьба пилотов «Феррари»: у Сайнса и Леклера сначала произошла стычка в субботнем спринте, а буквально днём позже Шарль уже в первом повороте выдавил напарника чуть ли не в траву.

Разбираем сражения двух гонщиков «Феррари» и объясняем, почему ни один из них не хочет и не будет уступать другому.

Битва в спринте

В первый раз в минувший уикенд пилоты «Феррари» сошлись за три с небольшим круга до финиша спринта — когда Сайнс закусился в борьбе с Алонсо. Карлос некоторое время прессинговал соотечественника, дождался заминки соперника на выходе из шестого поворота, однако в седьмом между ними произошёл контакт — из-за чего «Астон Мартин» на мгновение потерял темп, а «Феррари» вырвалась вперёд.

Снос Алонсо на выходе из шестого поворота Фото: F1TV

Алонсо не сдался: Фернандо крайне агрессивно «прыгает» внутрь в девятом повороте, выдавливая Сайнса с трассы перед 10-м. В этот момент находящийся на более выгодной траектории Перес успевает протиснуться мимо обоих, а вот Леклер остаётся в конце всей этой группы.

Алонсо выдавливает Сайнса в девятом Фото: F1TV

11-й поворот: теперь уже Сайнс контратакует Алонсо, прижимая «Астон Мартин» к бровке, и выходит вперёд, но обе машины немного теряют в скорости. За счёт этого Леклер проходит Фернандо, но опередить Карлоса не успевает — тот заблаговременно смещается наружу, не оставляя никому места. Шарлю приходится отпустить газ.

Леклер вынужден отпустить газ Фото: F1TV

Но впереди — самое жёсткое торможение всей шанхайской трассы. Леклер с помощью DRS и слипстрима удерживается за Сайнсом, тот смещается внутрь, закрывая внутреннюю траекторию, однако Шарль атакует по внешней. И в этот момент Сайнс промахивается мимо апекса, тормозит о машину напарника, выталкивая его на обочину, и сохраняет позицию.

Сайнс выдавливает Леклера в 14-м повороте Фото: F1TV

Сайнс, впрочем, проиграл. Леклер, несмотря на выезд на обочину, при помощи всё той же DRS держался буквально на заднем антикрыле напарника и, когда того немного повело перед вторым поворотом, выехал вперёд. Шарль закончил спринт третьим, Карлос остался четвёртым, Алонсо же с пробитым колесом свернул в боксы, а затем ещё и получил штраф за атаку в 10-м повороте.

Леклер отомстил

В ходе недолгой борьбы в спринте Сайнс в общей сложности два раза подряд не пустил Леклера — на выходе на заднюю прямую и на торможении в конце неё. Шарль этого не забыл и отомстил — на старте воскресного Гран-при монегаск намеренно вывез пошире находившегося снаружи напарника.

Две «Феррари» позади «Макларенов» в первом повороте Фото: F1TV

В первый поворот пилоты «Феррари» выходили по параллельным траекториям — так же, как два «Макларена» перед ними. Однако Леклер не торопился заворачивать во второй поворот и в какой-то момент даже словно отруливал чуть шире (что видно с бортовой камеры находившегося за ними Нико Хюлькенберга).

Леклер смещается левее Фото: F1TV

В итоге машина Леклера оказалась на максимально широкой траектории, и Сайнсу места на трассе уже не осталось — он был вынужден забирать ещё левее. Из-за этого оба потеряли темп и в конце концов отдали по две позиции — пару «Феррари» обогнали Джордж Расселл и сам Халк.

Леклер выдавливает Сайнса Фото: F1TV

В теории можно было бы предположить, что Леклер смещался наружу для лучшего входа во второй поворот, но он должен был догадываться, что на старте кто-то наверняка будет слева. Да и те же «Макларены» без проблем разъехались в этом месте и сохранили позиции. Так что вряд ли Шарль не знал, что делает.

Уже не напарники

Таких грубых сражений между Сайнсом и Леклером ещё не было. Жёсткая борьба была — в той же Монце в прошлом году, когда Шарль изо всех сил пытался отобрать у партнёра по команде подиум на Гран-при Италии, но не смог. Тогда, впрочем, борьба шла в рамках правил. Здесь же мы видим, что как минимум дважды пилоты намеренно выдавливали друг друга.

Например, эпизод в 14-м повороте спринта некоторые объясняли грязными шинами Сайнса — на них налипла грязь, когда Карлоса выдавливал Алонсо. Нельзя исключать подобное, только вот на жёстком торможении в 11-м и раскручивающемся скоростном 12-м испанцу состояние резины никак не мешало. В 14-м он сознательно ехал мимо апекса, пытаясь защитить позицию.

Сайнс и Леклер на Гран-при Бахрейна Фото: Clive Mason/Getty Images

В Формуле-1 нечасто можно увидеть настолько жёсткую борьбу между напарниками — и обычно подобное происходит в борьбе за чемпионство либо при каких-то личных обидах. Но в данном случае дело в другом: просто Сайнс с Леклером остаются партнёрами по команде лишь формально.

Карлос ещё до начала сезона узнал, что из «Феррари» его выгоняют, и, разумеется, считает это нечестным по отношению к себе. Причём Сайнсу нужно прямо сейчас доказывать другим командам, что он один из топ-пилотов. Не хочет уступать и Леклер — в сезоне-2026 его ждёт судьбоносное сражение с Хэмилтоном, и какие у него будут шансы, если он не может опередить Сайнса? Так что, судя по всему, нас ждёт ещё не одна подобная стычка.