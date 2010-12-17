WRC: Приоль протестировал машину "Мини"
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Трёхкратный чемпион мира WTCC Энди Приоль провёл тесты автомобиля «Мини», который в сезоне-2011 дебютирует в WRC. Возможность прокатиться на Countryman с 1,6-литровым турбодвигателем Приолю предоставила компания «Продрайв».
«Было весело, — цитирует Приоля RallyBuzz. — Крис Мик помог мне освоиться в раллийной машине, а затем рискнул сесть на место штурмана. Это милая маленькая машина, я уверен, что „Мини“ успешно выступит в WRC. Тем не менее во избежание появления слухов отмечу, что это единичный случай, и я не собираюсь переходить в ралли».
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