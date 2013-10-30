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Партизан Белград — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
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Стартовал регулярный чемпионат НБА-2013/14
Зря Риверс рассердил "Лейкерс"
Зураб Читая
30 октября 2013, 10:50 МСК