Президент США ошибся в представлении трёхкратной чемпионки WNBA Кэндис Паркер

Президент США Джо Байден во время традиционного ежегодного приёма спортсменов в Белом Доме сделал ошибку в представлении экс-баскетболистки УГМК и трёхкратной чемпионки женской НБА (WNBA) Кэндис Паркер.

Джо Байден ошибся в представлении Кэндис Паркер:

Произнося речь, он назвал Кэндис «одним из величайших тренеров всех времён». Однако сама Паркер никогда не работала по данной специальности.

Кэндис объявила о завершении профессиональной карьеры 29 апреля 2024 года в социальных сетях. В настоящий момент Паркер 38 лет, она работает телеведущей на американском канале ESPN.

В УГМК она выступала с 2010 по 2015 год. Кроме того, спортсменка провела 16 сезонов в WNBA. Дважды Паркер становилась олимпийской чемпионкой в составе сборной США (2008, 2012).