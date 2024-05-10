Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент США ошибся в представлении трёхкратной чемпионки WNBA Кэндис Паркер

Президент США ошибся в представлении трёхкратной чемпионки WNBA Кэндис Паркер
Аудио-версия:
Комментарии

Президент США Джо Байден во время традиционного ежегодного приёма спортсменов в Белом Доме сделал ошибку в представлении экс-баскетболистки УГМК и трёхкратной чемпионки женской НБА (WNBA) Кэндис Паркер.

Джо Байден ошибся в представлении Кэндис Паркер:

Произнося речь, он назвал Кэндис «одним из величайших тренеров всех времён». Однако сама Паркер никогда не работала по данной специальности.

Кэндис объявила о завершении профессиональной карьеры 29 апреля 2024 года в социальных сетях. В настоящий момент Паркер 38 лет, она работает телеведущей на американском канале ESPN.

В УГМК она выступала с 2010 по 2015 год. Кроме того, спортсменка провела 16 сезонов в WNBA. Дважды Паркер становилась олимпийской чемпионкой в составе сборной США (2008, 2012).

Сейчас смотрят:
Байден и «жёсткий конфуз» — вещи совместимые. Президент США ошибся перед баскетболистками
Видео
Байден и «жёсткий конфуз» — вещи совместимые. Президент США ошибся перед баскетболистками
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android