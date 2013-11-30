Мы не ждём от судьбы соблазнительных поз

Деян — повелитель судеб

Послематчевые разговоры о битве «Црвены Звезды» и «Маккаби» вертятся в основном вокруг чудесного «камбэка» хозяев. Мол, они едва не уволили Дэвида Блатта прямо под сводами «Пионира», отыграв всего за четверть 18 очков отставания. И повернись удача к балканцам в концовке хотя бы в пол-оборота, грянула бы очередная сенсация Евролиги. Увы, последний и решительный бой остался за фаворитами, поскольку соло Дэвида Блю на падающем флажке перевесило и старания «армейцев», и неистовую поддержку трибун. По итогам вечера некоторые обозреватели поспешили окрестить сербов бедовыми детьми фортуны, поскольку те три матча кряду в родных стенах уступали с разницей в четыре балла и меньше.

Однако, на наш взгляд, в контексте конкретного матча «Звездой» вообще и её наставником Деяном Радоньичем в частности надо восхищаться совсем по иному поводу. Ведь славяне, в отличие от подавляющего большинства конкурентов, в самом эндшпиле встречи попробовали стать властелинами собственной судьбы, чтобы не пенять на её превратности после сирены. Да, риск потерпеть фиаско зашкаливал, и в итоге банк так и не был сорван. Но само желание взять инициативу в свои руки, не дожидаясь милости или халявы от баскетбольных богов, достойно наивысшей похвалы.

Объясним суть дела. Перманентно пребывая в статусе догоняющих, сербы накатили на финиш силовым спуртом. Предварял его рывок 10:0, поколебавший уверенность израильтян. Ну а затем Шильб и Раденович вовсе привели поединок в гавань непредсказуемой концовки. Перед этим была серия взаимных промахов и ошибок, но за минуту до конца встречи израильтяне вели "+2". Затем Шильб с линии штрафных счёт сравнял, и у «Маккаби» оставалось чуть меньше полминуты на решающую атаку. Дэвид Блатт предсказуемо взял тайм-аут, трибуны напряглись, сербские телезрители потянулись за валидолом.

Здесь-то коуч «Звезды» и передёрнул карты. Вместо того чтобы держать оборону в надежде на промах соперника и овертайм (как сделали бы 9 из 10 европейских команд), Радоньич наказал подопечным фолить. То бишь даже в случае двух попаданий Блю именно от решений и твёрдости рук хозяев зависел исход встречи. Ситуация заметно упростилась после того, как форвард жёлтых реализовал лишь одну попытку с линии — за 11 секунд, остававшихся до истечения времени, мяч несколько раз можно было доставить в зону нападения и с умом им распорядиться.

Увы, Демаркус Нельсон козырную карту разыграл бездарно, забравшись в чужую «краску» под двух опекунов и смазав бросок из безопорного положения. Однако даже неудавшуюся попытку спасения сербам следует занести в актив, поскольку к такому развитию событий оказался не готов даже матёрый человечище Блатт. Единственное, что Дэвид успел скомандовать подопечным при «оборотке» — не фолить, дабы сразу не давать соперникам два бесплатных броска. То бишь чисто интуитивно израильтянин поддался инстинкту самосохранения и отдал инициативу последней атаки сопернику. Тогда как Радоньич стереотип сломал. Жаль только, «Звезду» это к топ-16 совершенно не приблизило.

Шире шаг!

Ещё один грандиозный, но несостоявшийся «камбэк» имел место в Витории. Греческий «Панатинаикос» уже со старта пропустил болезненный удар от «Лабораль» (7:21), после чего и так, и эдак кубиком Рубика ворочал собственное нападение, чтобы взломать зону хозяев. Добиться прогресса эллинам удалось лишь после большого перерыва, но стабилизировать атаку и довести матч до волевой победы силёнок не хватило.

Впрочем, преображение зелёных корнями уходило отнюдь не в наступление. В дебюте они никак не могли противодействовать «пик-н-роллам» соперников. То слишком высоко выбрасывались на периметр, оставляя за спинами пустое пространство для басков по лицевой. То, наоборот, плотно кучковались в «краске» и сдваивались на высокорослом игроке. При таком варианте противодействия условные Хэмилтон или Бьелица возвращали мяч на периметр, где защитники в несколько стремительных передач находили свободного снайпера. Последний же карал греков беспощадно: из 10 «бомб» пиренейцев в дебюте 9 угодили точно в цель.

Когда же Аргирис Педулакис внёс коррективы в схемы разрушения, дело у «Пао» заспорилось. Прежде всего благодаря более широкому расположению игроков в зоне защиты. Формально это дало пространство для маневра страхующим игрокам: на помощь приходил конкретный игрок, находившийся ближе, а не летели все подряд. Кроме того, соблазнённые шансом прорваться под кольцо, всё чаще в ловушки на просторах «краски» угождали испанские авантюристы — особенно когда манящими пустотами зияли бреши зонного построения. Но на практике линии «Пао» здорово смыкались, когда требовалось зажевать наглеца. Плюс греки перестали меняться при первых же затруднениях при позиционной защите. Порой фол и необходимость начинать всё сначала били по «Лабораль» сильнее, чем любое «свитч-сопротивление».

Ну а затем отыскались и надёжные игроки в нападении, которым Педулакис доверял завершающие аккорды. В частности, Йонас Мачюлис выдвигался на авансцену ровно тогда, когда у Димитриса Диамантидиса заканчивались «патроны», либо опека против Паука переходила в режим повышенной концентрации. Заодно и Укич с Гистом вспомнили, как разгонять быстрые отрывы, если соперник, зазевавшись, остаётся сверх положенного в чужих тылах. Посему нет ничего удивительного в том, что под занавес матча греки настигли соперника, переставшего попадать всё подряд с периметра. К сожалению для Педулакиса, жирную победную точку в борьбе поставить не получилась — мяч после решающей атаки 3D с периметра лишь «облизал» дужки кольца.

Спаситель Спанулис

Накануне встречи «Олимпиакоса» и «Галатасарая» Вассилиса Спанулиса удостоили международной награды имени Джузеппе Шакки. Её присуждают людям в возрасте от 18 до 35 лет, которые могут служить образцом для подражания в той области, на которой специализируются. Премия, которая называла лауреатов 12 раз, названа в честь недавно усопшего прелата-аудитора священной римской Роты, а потому вручается в Ватикане. Однако объявление о победе баскетболиста в четверг было сделано под сводами пирейской арены «мира и дружбы», чтобы подчеркнуть, сколь выдающимся игроком могут похвастать красные.

Организаторы церемонии как в воду глядели: именно Спанулис стал главным действующим лицом поединка, появляясь в самых горячих точках площадки. Изначально именно ветеран оживлял нападение пирейцев, стоило «двоечкам» с Данстоном начать задыхаться в складках защитных одежд «Галатасарая». То Василис рвал дистанцию и отличался дальними попаданиями, то через заслон уходил в левую сторону и на несогласованности действий опекуна и страхующего ловил красно-жёлтых. Ну а затем Спанулис отметился мудрейшей работой в защите против Арройо, главной голевой угрозы «Галатасарая». Грек позволял разогнаться заполошному иностранцу до второй космической скорости, а затем просто закрывал ему очевидную сторону для прохода. Карлосу приходилось менять траекторию движения, соображая на ходу, тогда как с последним процессом у него с давних пор нелады. В итоге пуэрториканец забредал туда, куда Макар телят не гонял, где и погибали все инициативы турок.

Однако геройства Спанулиса этим не ограничились. Пожалуй, главное достижение баскетболиста вечером четверга — предотвращение массовых беспорядков в спорткомплексе. Ведь после того как в драке схлестнулись Менса-Бонсу и Бегич, многотысячная толпа болельщиков была готова прорвать оцепление волонтёров и наказать «Галатасарай». Именно в этот критический момент капитан красных взял микрофон и призвал фанатов к порядку. «Прекратите беспредел! За это нас наверняка оштрафуют. А могут и победу отобрать!» — обратился к соотечественникам ветеран. И утихомирил их. Понимая, что собственной глупостью они сейчас прервут 17-матчевую серию триумфов «Оли» во всех турнирах, зрители умерили пыл. После чего напряжение сошло на нет.