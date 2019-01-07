Новицки уважают везде. Последний матч Дирка в Бостоне

5 января в «ТД-Гардене» один из фаворитов чемпионата, «Бостон Селтикс», принимал команду, отчаянно борющуюся за попадание в плей-офф от Западной конференции, «Даллас Маверикс». В этой игре ведомый Риком Карлайлом коллектив имел возможность уравнять свой баланс побед и поражений в турнирной таблице (18-19 на момент начала матча) и продолжить гонку за «Сан-Антонио» и «Лейкерс». В то время как баскетболисты из Бостона проводили вторую подряд игру на своей площадке (два следующих матча «Селтикс» также проведут дома) и намеревались одержать вторую победу подряд.

Это не разбор одного конкретного матча, а скорее попытка взглянуть на определённые тенденции в игре «Селтикс» и «Маверикс». И, конечно, дань уважения Новицки, которому аплодировали как своему.

Революционное решение тренера даёт результат

У «Бостона» из-за повреждений не могли играть Ирвинг, Моррис и Бэйнс. Их места в старте заняли Розир, Смарт и Браун. При таких ограничениях с ростером Гордон Хэйворд в очередной раз остался на скамейке запасных и выступил в роли шестого игрока. Видимо, Брэд Стивенс таким образом пробует решить проблему огромного наличия болл-хэндлеров в своей команде.

На примере игры с «Далласом» можно понаблюдать за результатом такого эксперимента. С первых минут «Бостон» рванул в атаку. Играл быстро, агрессивно, использовал скорость и физическое превосходство над оппонентом. Давил и изматывал «Мавс». В результате получил перевес на старте матча.

С появлением на площадке Хэйворда стало заметно, что именно «четвёртый номер» чаще остальных касается мяча, придаёт атаке мысли (что стало одним решающих факторов, приведших к итоговой победе «Селтикс», особенно на фоне Бареа из «Далласа»), несёт стабильную угрозу из-за дуги, организовывает и поддерживает быстрые отрывы. А когда Гордону противостоит вторая, а не первая пятёрка команды оппонента, становится заметно, как баскетболист делает разницу на паркете и добывает результат. За 30 минут игрового времени Хэйворд набрал 16 очков, сделал 11 подборов и 8 передач.

Вполне возможно, что такое решение Стивенса поможет баскетболисту заново раскрыть его сильные качества в «Бостоне» и стать претендентом на награду лучшему шестому игроку по итогам сезона. Аналог Джинобили из «Сан Антонио», как думаете?

В серии видеороликов Game of Zones героями одного из эпизодов стали Грег Попович и Брэд Стивенс. Тренер «Спёрс» с помощью магического планшета передал свои знания (силу) Стивенсу. Возможно, этот мультяшный эпизод был основан на реальных событиях.

Как играл «Даллас»

Рик Карлайл — один из сильнейших тренеров НБА. Его команда всегда играет в современный и зрелищный баскетбол. Вечер в «ТД-Гардене» не стал исключением. Активное движение мяча, и пусть вас не смущают итоговые 16 суммарных передач за игру. «Даллас» уверенно двигал мяч: использовал экстра-пас, разыгрывал наигранные комбинации, использовал забросы на Джордана. Основной акцент в бросках команда делала на трёхочковые (как раз благодаря движению мяча довольно много таких бросков стали открытыми или с минимальным сопротивлением) и атаки из-под кольца (особенно в этом компоненте стоит отметить Денниса Смита и Луку Дончича). Минимум средних попыток. И всё это в среднем/быстром темпе.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Далласа».

Активное заигрывание центрового и снайперов посредством розыгрыша «двоечек». Вообще, Джордан казался одной из центральных фигур матча. Он подбирал в защите, на него играли в атаке. «Бостон» же искал Деандре посредством разменов (и находил) и довольно часто набирал через него очки.

Если взять защиту «Мавс» в целом, заметны проблемы с подбором. При общей минимальной победе «Селтикс» в этом компоненте, баскетболисты из Бостона куда чаще промахивались в своих бросках. 14 подборов в нападении далеко не отображают их решающей важности. Ведь когда у подопечных Стивенса перестало залетать, именно подборы в нападении и стали тем самым переломным моментом, надломившим «Даллас» при равном счёте. Дополнили этот перелом дальние попадания снайперов в бело-зелёных майках.

И это вскрывает вторую проблему «Маверикс» в обороне своего кольца — защита на периметре. Очень часто снайперы «Селтикс» оставались открытыми в углах площадки или «под 45».

Как играл «Бостон»

Даже без своей главной атакующей опции, Кайри Ирвинга, команда Стивенса выглядела впечатляюще. Первое, на что хочется обратить ваше внимание, — у «Селтикс» полетело. Даже сложные броски, даже через руку, даже у Брауна, в первой и начале второй четверти залетало многое. «Бостон» тоже в тренде современного баскетбола: дальние (21 с 45 попал в цель) и броски из-под кольца при небольшом количестве средних.

Но также команда Стивенса (одна из самых тренерских команд) искала и находила слабые места в защитных порядках оппонента. Обилие разменов на Деандре и Дончича. И если через центрового «Мавс» атаки завершались успешно, то Дончич, как новичок, в защите выглядел весьма пристойно (видно иррациональное стремление перехватить мяч, которое не всегда завершалось удачно, а оппонент получал открытое пространство для манёвра или броска). Особенно можно отметить размены, в которых Хорфорд оставался играть с Дончичем один в один. Словенец максимально старался усложнить бросок центровому «Селтикс». И у него это получалось: два из семи со средней дистанции. Луке ставим плюс.

При равном счёте в начале третьей четверти «Бостон» включился в игру, начал выгрызать подборы в нападении и опять забрасывать трёхочковые с сопротивлением. Очередной рывок — и игра сделана. Завершали встречу команды резервными составами, но со своей, особой интригой, и об этом чуть позже.

Пару приятных слов хотелось бы сказать в адрес Брэда Уонамейкера (три перехвата) и Шеми Оджелея (активная игра и восемь очков за 17 минут на паркете).

Лука Дончич

Первые очки «Далласа» набрал именно Лука. Словенец был главным болл-хэндлером и вёл нападение команды. Набирал очки из-под кольца и забрасывал сверхдальние трёхочковые. Стал лучшим ассистентом «Мавс» с четырьмя ассистами. В графе результативных передач цифра могла быть намного выше, но партнёры Дончича не всегда попадали в цель (11 с 44 заброшенных мячей из-за дуги, из которых у Дончича четыре из восьми). Лука брал инициативу на себя: «Бостон» на нём сдваивался, словенец отдавал передачу на свободного партнёра; «Бостон» плотно опекал на периметре — Лука шёл в проход; «Селтикс» закрывали возможность прохода — Дончич попадал трёхочковый.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Далласа».

Заметно, что словенцу некомфортно без мяча, а когда он вынужден ждать круглого в углу площадки, улыбка Луки пропадает с его уст. Это всё происходит с появлением Бареа на площадке — лучшего ассистента команды. Ход от Карлайла: отправить Луку отдыхать на скамейку запасных. Заметно, что словенец ещё привыкает к НБА, но уже можно сказать с уверенностью, что это его команда (когда Дирк уйдёт на пенсию).

Кстати, о Дирке

Предлагаю немного поговорить об уважении. А именно об уважении бостонской публики к легенде баскетбола — Дирку Новицки.

Появление на паркете немца зрители встретили аплодисментами. Каждый его бросок сопровождался эмоциями надежды, что он, оппонент, попадёт в кольцо их команды («Бостона»), а каждый промах Новицки у публики вызывал искреннее разочарование и вздохи.

Немец закончил игру, так и не набрав ни одного очка. Даже его бросок за секунду до конца матча пришёлся в дужку. И, видимо, это была главная интрига того вечера («Бостон» выглядел ощутимо сильнее «Далласа»).

Дирка приветствовали овациями, так как это последняя его игра в «ТД-Гардене». Он, улыбаясь, получил настоящее удовольствие от игры и тёплого приёма.