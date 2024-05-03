Джейлен Брансон повторил достижение Джордана и Бэйлора в плей-офф НБА

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон набрал 41 очко в шестом матче серии первого раунда с «Филадельфией Сиксерс». Таким образом, Брансон стал третьим 27-летним игроком в истории после Элджина Бэйлора и Майкла Джордана, кому удалось в среднем набирать свыше 35 очков в плей-офф.

Защитник перешёл в команду из Нью-Йорка в 2022 году. В нынешнем сезоне американец смог впервые поучаствовать на Матче всех звёзд. Ранее Брансон играл за «Даллас Маверикс».

Выступление Джейлена позволило «Никс» переиграть «Филадельфию» со счётом 118:115. Эта победа обеспечила «Нью-Йорку» выход во второй раунд плей-офф Восточной конференции. Подопечные Тома Тибодо встретятся с «Индианой Пэйсерс», обыгравшей «Милуоки Бакс».