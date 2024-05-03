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Джейлен Брансон повторил достижение Джордана и Бэйлора в плей-офф НБА

Джейлен Брансон повторил достижение Джордана и Бэйлора в плей-офф НБА
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон набрал 41 очко в шестом матче серии первого раунда с «Филадельфией Сиксерс». Таким образом, Брансон стал третьим 27-летним игроком в истории после Элджина Бэйлора и Майкла Джордана, кому удалось в среднем набирать свыше 35 очков в плей-офф.

НБА - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2024, пятница. 04:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
115 : 118
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 39, Хилд - 20, Макси - 17, Убре - 17, Батюм - 16, Пэйн - 6, Мартин, Бамба, Лоури, Мелтон, Даутин, Харрис, Каунсил, Рид
Нью-Йорк Никс: Брансон - 41, Дивинченцо - 23, Ануноби - 19, Харт - 16, Хартенштайн - 14, Макбрайд - 3, Робинсон - 2, Ачиува, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс

Защитник перешёл в команду из Нью-Йорка в 2022 году. В нынешнем сезоне американец смог впервые поучаствовать на Матче всех звёзд. Ранее Брансон играл за «Даллас Маверикс».

Выступление Джейлена позволило «Никс» переиграть «Филадельфию» со счётом 118:115. Эта победа обеспечила «Нью-Йорку» выход во второй раунд плей-офф Восточной конференции. Подопечные Тома Тибодо встретятся с «Индианой Пэйсерс», обыгравшей «Милуоки Бакс».

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