Источник: «Пари НН» продлит контракт с Сергеем Зоткиным

Телеграм-канал «Перехват» сообщает, что «Пари Нижний Новгород» собирается продлить контракт с 20-летним российским защитником Сергеем Зоткиным.

Зоткин оказался в Нижнем Новгороде на правах аренды из «Новосибирска» летом 2023 года. Таким образом, «Пари» подпишет полноценный контракт с игроком.

В нынешнем сезоне Единой лиги Зоткин принял участие в 29 матчах, проводя на паркете в среднем по девять минут за матч. За отведённое время он в среднем набирал 2,5 очка, 0,8 подбора и 1,2 передачи.

Напомним, «Пари» не смог выйти в плей-офф, заняв шестое место в группе «Б». Эта позиция не позволила подопечным Зорана Лукича выйти в зону плей-ин. Нижегородцам не удалось оказаться в четвертьфинале во второй раз подряд.