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Бывший тренер НБА объяснил, почему ему не нравится Лука Дончич

Бывший тренер НБА объяснил, почему ему не нравится Лука Дончич
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Прославленный тренер и член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джордж Карл заявил, что ему не нравится стиль игры разыгрывающего и лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

«Я не большой поклонник Луки — мне просто не нравится видеть, как он всё время старается владеть мячом, мне не нравится этот стиль. Было бы классно, если бы он стал больше работать на площадке с командой.

Тем не менее мне кажется, что мы все счастливы, поскольку у нас в «Сан-Антонио Спёрс» появился этот новый высокий и худой парень. Кто знает, что он принесёт команде? С нетерпением жду возможности увидеть, как он реализует свой потенциал», — приводит слова Карла портал Hoopshype.

Напомним, 2 мая состоялась пятая игра в рамках плей-офф НБА между «Маверикс» и «Клипперс», по итогам которой «Даллас» одержал победу со счётом 123:93 и повёл в серии 3-2. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. На его счету 35 очков, семь подборов и 10 результативных передач.

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