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«Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию» в шестом матче и вышел в следующий раунд плей-офф НБА

«Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию» в шестом матче и вышел в следующий раунд плей-офф НБА
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Сегодня, 2 мая, в Филадельфии состоялся шестой матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местной «Филадельфией Сиксерс» и «Нью-Йорк Никс». Гости одержали победу со счётом 118:115 и вышли во второй раунд плей-офф НБА, выиграв серию (4-2).

НБА - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2024, пятница. 04:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
115 : 118
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 39, Хилд - 20, Макси - 17, Убре - 17, Батюм - 16, Пэйн - 6, Мартин, Бамба, Лоури, Мелтон, Даутин, Харрис, Каунсил, Рид
Нью-Йорк Никс: Брансон - 41, Дивинченцо - 23, Ануноби - 19, Харт - 16, Хартенштайн - 14, Макбрайд - 3, Робинсон - 2, Ачиува, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон. На его счету 41 очко, три подбора и 12 результативных передач. Его партнёр по команде защитник Донте Дивинченцо отметился 23 очками, четырьмя подборами и семью передачами.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал центровой Джоэл Эмбиид. Он набрал 39 очков, совершил 13 подборов и отдал две передачи. Защитник Бадди Хилд отметился 20 очками, четырьмя подборами и одной передачей.

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