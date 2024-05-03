«Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию» в шестом матче и вышел в следующий раунд плей-офф НБА

Сегодня, 2 мая, в Филадельфии состоялся шестой матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местной «Филадельфией Сиксерс» и «Нью-Йорк Никс». Гости одержали победу со счётом 118:115 и вышли во второй раунд плей-офф НБА, выиграв серию (4-2).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон. На его счету 41 очко, три подбора и 12 результативных передач. Его партнёр по команде защитник Донте Дивинченцо отметился 23 очками, четырьмя подборами и семью передачами.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал центровой Джоэл Эмбиид. Он набрал 39 очков, совершил 13 подборов и отдал две передачи. Защитник Бадди Хилд отметился 20 очками, четырьмя подборами и одной передачей.