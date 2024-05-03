Джувэн Морган рассказал об адаптации в «Зените»

Форвард «Зенита» Джувэн Морган рассказал об адаптации в петербургской команде после перехода из «Руны».

«Зенит» — потрясающий клуб. Точно могу сказать, что это одна из лучших команд, частью которых мне приходилось быть. Здесь работают большие профессионалы. А что касается города, он просто удивительный. Сложно описать его словами, его нужно видеть и гулять по этим улицам. А ещё здесь очень чисто. Петербург — прекрасный город.

Я бы сказал, что адаптация прошла хорошо. Команда действительно помогла мне освоить тактику, разобраться с защитой и сразу же заставила меня почувствовать себя частью коллектива. Я думаю, они вселили в меня уверенность, что я могу бросать, правильно оценивать ситуацию. Поэтому, единственное, что я мог сделать для них — это забивать.

Могу сказать, что Трент Фрейзер и Андрей Зубков помогли мне больше всего. Особенно в том, что касается действий на площадке, где нужно быть и в какой момент», — сказал Морган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.