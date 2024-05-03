Диллон Брукс: в Евролиге атмосфера на другом уровне по сравнению с НБА

Форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс сравнил атмосферу на трибунах во время матчей Евролиги и НБА. Канадец высказался после того, как посетил четвёртый матч серии между «Олимпиакосом» и «Барселоной» (92:58).

«Я приехал посмотреть на моего друга Митру-Лонга из «Олимпиакоса». Я как раз хотел посмотреть вживую на матч Евролиги. Это плей-офф. Все болельщики заряжены. Это великолепно. Я рад, что посетил этот матч. Мне нравится быть частью этого.

В НБА тоже во время плей-офф атмосфера отличная, но в Европе всё совершенно на другом уровне. Фанаты так сильно болеют за свои команды. Энергия прёт без остановки.

И сама игра отличная. Каждое владение в Европе имеет значение. Не терпится посмотреть пятую игру серии по телевизору. Противостояние выдаётся отличное», — приводит слова Брукса Eurohoops.