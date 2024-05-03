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Диллон Брукс: в Евролиге атмосфера на другом уровне по сравнению с НБА

Диллон Брукс: в Евролиге атмосфера на другом уровне по сравнению с НБА
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Форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс сравнил атмосферу на трибунах во время матчей Евролиги и НБА. Канадец высказался после того, как посетил четвёртый матч серии между «Олимпиакосом» и «Барселоной» (92:58).

Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
02 мая 2024, четверг. 19:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
92 : 58
Барселона
Барселона, Испания
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Канаан, Ларенцакис, Митру-Лонг, Фалль, Папаниколау, Питерс, Петрушев, Милутинов, Маккиссик
Барселона: Да Силва, Веселы, Брисуэла, Рубио, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Паркер, Ннаджи, Йокубайтис

«Я приехал посмотреть на моего друга Митру-Лонга из «Олимпиакоса». Я как раз хотел посмотреть вживую на матч Евролиги. Это плей-офф. Все болельщики заряжены. Это великолепно. Я рад, что посетил этот матч. Мне нравится быть частью этого.

В НБА тоже во время плей-офф атмосфера отличная, но в Европе всё совершенно на другом уровне. Фанаты так сильно болеют за свои команды. Энергия прёт без остановки.

И сама игра отличная. Каждое владение в Европе имеет значение. Не терпится посмотреть пятую игру серии по телевизору. Противостояние выдаётся отличное», — приводит слова Брукса Eurohoops.

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