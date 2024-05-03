Стало известно расписание матчей полуфинала «Зенит» — ЦСКА

Единая лига опубликовала календарь предстоящих матчей плей-офф. Таким образом, стало известно расписание полуфинальной серии между «Зенитом» и ЦСКА.

Расписание полуфинальной серии «Зенит» —ЦСКА:

Первый матч — 5 мая в 16:30 мск, Санкт-Петербург.

Второй матч — 7 мая в 19:15 мск, Санкт-Петербург.

Третий матч — 10 мая в 14:00 мск, Москва.

Четвёртый матч — 12 мая в 16:00 мск, Москва.

Пятый матч (если потребуется) — 15 мая, Санкт-Петербург.

Шестой матч (если потребуется) — 18 мая, Москва.

Седьмой матч (если потребуется) — 21 мая, Санкт-Петербург.

В предыдущем розыгрыше плей-офф команды встречались в серии, где разыгрывалось третье место. ЦСКА одержал победу в серии со счётом 4-1. Команды также встречались в финале 2022 года, где «Зенит» завоевал свой первый титул Единой лиги.