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Стало известно расписание матчей полуфинала «Зенит» — ЦСКА

Стало известно расписание матчей полуфинала «Зенит» — ЦСКА
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Единая лига опубликовала календарь предстоящих матчей плей-офф. Таким образом, стало известно расписание полуфинальной серии между «Зенитом» и ЦСКА.

Расписание полуфинальной серии «Зенит» —ЦСКА:

Первый матч — 5 мая в 16:30 мск, Санкт-Петербург.
Второй матч — 7 мая в 19:15 мск, Санкт-Петербург.
Третий матч — 10 мая в 14:00 мск, Москва.
Четвёртый матч — 12 мая в 16:00 мск, Москва.
Пятый матч (если потребуется) — 15 мая, Санкт-Петербург.
Шестой матч (если потребуется) — 18 мая, Москва.
Седьмой матч (если потребуется) — 21 мая, Санкт-Петербург.

В предыдущем розыгрыше плей-офф команды встречались в серии, где разыгрывалось третье место. ЦСКА одержал победу в серии со счётом 4-1. Команды также встречались в финале 2022 года, где «Зенит» завоевал свой первый титул Единой лиги.

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