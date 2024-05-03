Стало известно расписание матчей полуфинала УНИКС — «Локомотив-Кубань»

Единая лига опубликовала календарь предстоящих матчей плей-офф. Таким образом, стало известно расписание полуфинальной серии между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань».

Расписание полуфинальной серии УНИКС — «Локомотив-Кубань»:

Первый матч — 6 мая в 19:00 мск, Казань.

Второй матч — 8 мая в 19:00 мск, Казань.

Третий матч — 11 мая в 14:00 мск, Краснодар.

Четвёртый матч — 13 мая в 19:30 мск, Краснодар.

Пятый матч (если потребуется) — 16 мая в 19:30 мск, Казань.

Шестой матч (если потребуется) — 19 мая в 14:00 мск, Краснодар.

Седьмой матч (если потребуется) — 22 мая в 19:00 мск, Казань.

Команды встречались в финальной серии прошлого сезона. Тогда победу в противостоянии одержал УНИКС (4-1) и завоевал чемпионство.

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