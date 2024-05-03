Форвард «Зенита» Морган поделился ожиданиями от полуфинальной серии с ЦСКА

Баскетболист «Зенита» Джувэн Морган высказался о серии с «Уралмашем» (3-2) и поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала с московским ЦСКА. Полуфинальная серия Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА начнётся 5 мая в Санкт-Петербурге.

«Серия с «Уралмашем» была для нас действительно трудной. Да, каждая игра с ними держала нас в напряжении до самого конца. Они выходили на паркет бороться, играли очень здорово, я могу сказать только о нашем большом уважении к этой команде. Рад, что в итоге мы победили.

В полуфинальной серии все матчи будут тяжёлыми и напряжёнными. Многое будут решать детали, нужно будет обращать внимание на мелочи. ЦСКА — очень сильная команда с большой историей, они всегда находятся на верхних строчках и претендуют на победу в чемпионате.

Ещё многое будет зависеть от того, чьё желание победить окажется сильнее. У них новый тренер, и многое изменилось, но мы проведём подготовительную работу и будем готовы к серии», — сказал Морган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.