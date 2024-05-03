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«Индиана» обыграла «Милуоки» и вышла в следующий раунд плей-офф НБА

Завершился шестой матч серии плей-офф НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 120:98.

Самым результативным в составе победителей стал Оби Топпин, который записал в свой актив 21 очко. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Дэмьен Лиллард, набравший 28 очков.

Таким образом, «Индиана» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в следующий раунд плей-офф НБА, где сыграет с победителем пары «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс».

Напомним, в регулярном чемпионате «Индиана» финишировала на шестом месте Восточной конференции. «Милуоки» занял третье место на Западе.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.