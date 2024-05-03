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Индиана Пэйсерс — Милуоки Бакс, 120:98, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф НБА 3 мая

«Индиана» обыграла «Милуоки» и вышла в следующий раунд плей-офф НБА
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Завершился шестой матч серии плей-офф НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 120:98.

НБА - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2024, пятница. 01:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
120 : 98
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Топпин - 21, Макконнелл - 20, Сиакам - 19, Халибёртон - 17, Несмит - 15, Нембард - 14, Тёрнер - 5, Джексон - 4, Шиппард - 3, Браун - 2, Уокер, Джонсон, Макдермотт, Смит
Милуоки Бакс: Лиллард - 28, Портис - 20, Лопес - 20, Миддлтон - 14, Беверли - 6, Коннотон - 3, Бисли - 2, Ливингстон - 2, Джексон - 2, Галлинари - 1, Боучэмп, Грин, Адетокунбо, Краудер

Самым результативным в составе победителей стал Оби Топпин, который записал в свой актив 21 очко. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Дэмьен Лиллард, набравший 28 очков.

Таким образом, «Индиана» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в следующий раунд плей-офф НБА, где сыграет с победителем пары «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс».

Напомним, в регулярном чемпионате «Индиана» финишировала на шестом месте Восточной конференции. «Милуоки» занял третье место на Западе.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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