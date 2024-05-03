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Брансон смог сделать в плей-офф то, что удавалось только Леброну и Джордану

Брансон смог сделать в плей-офф то, что удавалось только Леброну и Джордану
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон набрал 41 очко и 12 результативных передач в шестом матче серии с «Милуоки Бакс». Таким образом, он стал третьим игроком в истории после Майкла Джордана и Леброна Джеймса, кому удавалось набирать свыше 35 очков и пяти ассистов в четырёх играх плей-офф подряд.

Джордану удавалось отметиться таким статистическим показателем дважды — в 1989 и 1990 годах. Леброн смог оформить это достижение в 2009 году.

Выступление Джейлена позволило «Никс» переиграть «Филадельфию» со счётом 118:115. Эта победа обеспечила «Нью-Йорку» выход во второй раунд плей-офф Восточной конференции. Подопечные Тома Тибодо встретятся с «Индианой Пэйсерс», обыгравшей «Милуоки Бакс» в шести играх.

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