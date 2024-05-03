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«Анадолу Эфес» продлил контракт с Шейном Ларкиным на четыре года

«Анадолу Эфес» продлил контракт с Шейном Ларкиным на четыре года
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Пресс-служба турецкого клуба «Анадолу Эфес» объявила о продлении соглашения с защитником Шейном Ларкиным на четыре сезона.

Ларкин выступает за команду из города Эфес с 2018 года. Ларкин помог клубу выиграть два титула Евролиги в 2021 и 2022 годах.

В нынешнем сезоне Шейн в среднем набирал 16,8 очка, 2,8 подбора и 5,1 передачи. Тем не менее команда не смогла выйти в плей-офф, проиграв «Виртусу» на стадии плей-ин.

Вчера также стало известно, что «Анадолу» продлил контракт со своим нынешним тренером Томиславом Миятовичем. Соглашение рассчитано на два сезона. Ранее сообщалось, что главным претендентом на место наставника считается нынешний тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.

«Виртус» переиграл «Анадолу Эфес» в матче плей-ин

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