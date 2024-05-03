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«Уралмаш» продлил контракт с главным тренером команды Ростиславом Вергуном

«Уралмаш» продлил контракт с главным тренером команды Ростиславом Вергуном
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Пресс-служба «Уралмаша» объявила о продлении контракта с наставником команды Ростиславом Вергуном ещё на два сезона.

Специалист присоединился к клубу по ходу нынешнего сезона. Вместе с Вергуном «Уралмаш» смог оформить несколько длительных победных серий, позволивших занять первое место в группе «Б». Далее команда смогла пройти стадию плей-ин, обыграв «Самару», и столкнулась в четвертьфинале с петербургским «Зенитом».

Екатеринбуржцы довели противостояние с сине-бело-голубыми до решающего, пятого матча, где уступили «Зениту» со счётом 83:86. Тем не менее «Уралмаш» стал первой командой в истории Единой лиги, кому удавалось одержать две победы в четвертьфинале, обладая седьмым посевом.

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