«Уралмаш» продлил контракт с главным тренером команды Ростиславом Вергуном

Пресс-служба «Уралмаша» объявила о продлении контракта с наставником команды Ростиславом Вергуном ещё на два сезона.

Специалист присоединился к клубу по ходу нынешнего сезона. Вместе с Вергуном «Уралмаш» смог оформить несколько длительных победных серий, позволивших занять первое место в группе «Б». Далее команда смогла пройти стадию плей-ин, обыграв «Самару», и столкнулась в четвертьфинале с петербургским «Зенитом».

Екатеринбуржцы довели противостояние с сине-бело-голубыми до решающего, пятого матча, где уступили «Зениту» со счётом 83:86. Тем не менее «Уралмаш» стал первой командой в истории Единой лиги, кому удавалось одержать две победы в четвертьфинале, обладая седьмым посевом.