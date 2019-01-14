Никогда такого не было, и вот опять. ЦСКА смял «Химки»

Второго в сезоне «дерби Ленинградки» болельщикам пришлось ждать долго, но это не тот случай, когда ожидания от матча возрастали прямо пропорционально времени ожидания этого самого матча. Ну а что: и те, и другие только-только проиграли в Евролиге, ЦСКА обязательно должен был дать отдохнуть кому-то из лидеров после недели игр бэк-ту-бэк (этими кем-то стали Серхио Родригес и Алек Питерс), а у «Химок» по-прежнему травмирован Алексей Швед и не вышел Энтони Гилл — у только что оправившегося от травмы форварда заболела спина.

Матч недели — да что там, матч зимы! — в Единой лиге был как будто не вовремя.



Но были и плюсы. Любой такой «несвоевременный» матч лучше всего оголяет проблемы команд, с которыми затем уже работают тренерские штабы. Да и сценарии таких вот игр чаще всего бывают очень непредсказуемыми.

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Однако, поначалу казалось, что непредсказуемость, если она когда-то и была в матчах ЦСКА, осталась в прошлом году. Семён Антонов божил на обеих сторонах паркета (два «горшка» и шесть очков за семь минут), а у «Химок» можно было выделить разве что… проблемы в защите. Не проблемы, а настоящие пропасти, которые красно-синие использовали по своему усмотрению. К тому же, за стартовую четверть химчане потеряли мяч шесть раз — непозволительно, даже преступно много, когда на другой половине паркета против тебя играет ЦСКА.



Но продолжалось всё это безобразие всего полчетверти. Затем забуксовало уже нападение хозяев, а «Химки» вдруг проснулись, стали попадать, а вместе с этим — вырывать у «армейцев» щит. В первой четверти команда Итудиса не взяла ни одного подбора в нападении (в «краске» царствовал Джордан Микки), а за половину отметилась всего двумя.

В середине второй десятиминутки красно-синие организовали внеочередной конкурс благотворительности: атака заглохла настолько, что замены Итудиса перестали помогать от слова «совсем». Раньше с засухой справлялся Родригес, но в этот раз Чачо наблюдал за этой игрой со скамейки. Жёлто-синим это было на руку — они воспользовались растерянностью соперника, оставили его всего лишь с 10 очками за четверть и, даже несмотря на собственные 0/9 из-за дуги, выиграли четверть «+9».

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Здесь, правда, чудеса закончились. ЦСКА за следующие полчетверти набрал в полтора больше, чем за весь второй игровой отрезок, а главное — сделал это образцово-показательно, с рывком 17:0. «Химки» опомнились ближе к концу третьей десятиминутки, когда проигрывали двузначно, но даже их робкую попытку вернуться — Малькольм Томас начал попадать из трёхсекундной зоны, Чарльз Дженкинс отправил в цель первый дальний бросок — ЦСКА остановил тремя подряд попаданиями из-за дуги. Отличились те же, кто начал рывок «армейцев», — Кори Хиггинс и Дэниел Хэкетт. При этом Георгиос Барцокас даже не мог дать лидерам передохнуть — и без того укороченная ротация страдала из-за затемпературивших Сергея Мони и Егора Вяльцева.



Впрочем, об этой четверти можно было написать куда короче: «Химки» совершили 10 потерь за 10 минут. Вот и всё.



С такими цифрами играть против ЦСКА не-воз-мож-но.

Можно, конечно, попытаться. Жёлто-синие попробовали, а Вячеслав Зайцев двумя подряд попаданиями в проходах даже заставил Димитриса Итудиса просить тайм-аут в начале последней четверти. Но испуг был мимолётным, и после минутного перерыва ЦСКА продолжил доминировать. «Армейцы» уже не обращали внимания на то, что центровые «Химок» вдруг начали, как заправские защитники, попадать трёшки, а Микки вдобавок ещё и прописался в «краске».



ЦСКА играл спокойно и даже как-то издевательски часто пользовался разворотами Хэкетта на дуге, после чего на защитнике неизменно нарушали правила. Вырывать огромную разницу было не обязательно, а для сохранения гандикапа достаточно было и режима «просто не выдумывай».

Красно-синие остались непобеждёнными в Единой лиге, химчане потерпели второе поражение в сезоне и сравнялись с УНИКСом.